Energia: Fontana, transizione strumento centrale per comunità energetiche

- Le comunità energetiche possono e debbono rappresentare un caso di scuola per dare centralità alle comunità (intese come alleanze tra soggetti diversi nei territori) nel percorso di transizione. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana in occasione del convegno M5s sulle comunità energetiche con Giuseppe Conte e, in collegamento, Beppe Grillo. "L'efficientamento dell'uso delle risorse, la condivisione dei processi e prodotti, l'approccio inclusivo, la simbiosi tra imprese e tra imprese e cittadini sono le caratteristiche chiave del successo della transizione. Realizzare questi processi - ha spiegato - significa estendere il concetto di comunità energetiche e dar vita a vere e proprie comunità circolari. Questo e l'orizzonte verso il quale dobbiamo muovere le nostre scelte e questo è il momento di farlo, sia per l'urgenza di rispondere alla crisi climatica, sia perché difficilmente avremo nei prossimo anni la possibilità di indirizzare risorse altrettanti ingenti a un obiettivo così ambizioso". (Com)