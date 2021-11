Covid: Gelmini, settore montagna non potrebbe sopportare nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, ha osservato che "il settore della montagna non potrebbe sopportare nuove chiusure. Il governo è al fianco di questo comparto. C’è un collegato alla manovra, con una legge quadro sulla montagna. Stiamo cercando di accorpare tutte le risorse, in modo che ci sia una strategia nazionale sulla montagna. Abbiamo stanziato 100 milioni di euro per il 2022 - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, e dal 2023 ci saranno 200 milioni, strutturali, all’anno. Ma per salvaguardare davvero questo settore occorre agire, anche con decisioni drastiche, per tenere aperto a Natale e per garantire la stagione sciistica invernale". (Rin)