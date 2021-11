Imprese: S&P alza l'Outlook di Mediobanca da stabile a positivo, invariato il rating a BBB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca informa che "l'agenzia di rating S&P Global Ratings – facendo seguito ad una review selettiva delle banche italiane - ha alzato l'Outlook di Mediobanca da stabile a positivo. Resta invariato il rating a BBB, allineato a quello del sovrano. Si tratta della seconda revisione al rialzo dell'Outlook nel corso del 2021 (la precedente a marzo 2021) e segue il miglioramento dell'Outlook dell'Italia e del rischio economico del settore bancario Italiano, anche favorito dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. S&P - prosegue la nota - ha attuato un'analisi differenziata delle banche e ritiene che solo le istituzioni con un modello di business sostenibile e senza debolezze strutturali (bassa efficienza, assenza di scala e diversificazione, esposizione a rischi tecnologici) possano beneficiare dal punto di vista del rating degli sviluppi positivi in ambito macro-economico. S&P stima per Mediobanca una performance operativa superiore alla media, una robusta capacità di generare ricavi, il mantenimento dell'efficienza nei costi e un profilo di rischio caratterizzato da contenute perdite su crediti. La generazione di utili e di capitale potrebbe essere ulteriormente rafforzata dall'evoluzione positiva dello scenario macro-economico italiano". (Com)