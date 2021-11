Spagna: Casado (Pp), governo preferisce accordi con indipendentisti e non con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha offerto di concordare le riforme strutturali e gestire i fondi europei con un'agenzia indipendente ma il presidente del governo, Pedro Sanchez, preferisce concordare il bilancio dello Stato con i partiti indipendentisti catalani e baschi. Lo ha affermato il leader conservatore, Pablo Casado, nel commentare l'accordo raggiunto oggi dall'esecutivo con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) che garantisce la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione della legge di bilancio. Ieri, il coordinatore di Eh Bildu, Arnaldo Otegi, aveva annunciato il sostegno da parte del partito pro indipendenza basco alla legge di bilancio generando le critiche delle opposizioni. Il Pp ha diffuso sulla reti sociali un video nel quale il premier Sanchez affermava pubblicamente che non avrebbe mai stretto alleanze con Bildu. "Il Partito socialista tace e applaude mentre il suo leader approva, tutte le volte che è necessario, i bilanci con Bildu, umilia le vittime e imbianca gli eredi di dell'Eta (ex organizzazione terroristica basca) per rimanere al potere", attacca il Pp nel messaggio che accompagna il video, aggiungendo che la governabilità della Spagna "non può dipendere dagli eredi politici dell'Eta". (Spm)