22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè interviene all'incontro "Il cambiamento che vogliamo - per la sanità territoriale nella città metropolitana di Milano" promosso da Cgil Milano, Cisl Milano metropoli e Uil Milano e Lombardia. Intervengono la segretaria della Cgil Milano Melissa Oliverio, il segretario della Uil Milano Ciro Capuano, il Vicesindaco della città metropolitana Michela Palestra, il direttore sanitario di Ats Città metropolitana di Milano Rossana Giove, l'onorevole Rosy Bindi e Franco Riboldi dell'associazione "Prima la Comunità".Auditorium della Società Umanitaria, via Daverio 7 (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e la Vicesindaco con delega all'educazione e istruzione Anna Scavuzzo inaugurano la nuova scuola di via Adriano.Via Adriano, 60 (ore 11)REGIONEGli assessori Raffaele Cattaneo (ambiente e clima), Fabio Rolfi (agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) e Fabrizio Sala (istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione) partecipano al convegno sulla prima fiera di educazione alla sostenibilità ambientale in Lombardia.Palazzo Lombardia, auditorium “Testori”, Piazza città di Lombardia (ore 9:15)L'assessore di Regione Lombardia a famiglia, politiche sociali, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, partecipa al terzo appuntamento di studio per il nuovo piano di azione regionale rivolto alle persone con disabilità.Palazzo Pirelli, auditorium “Gaber”, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Punto stampa dei consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Marco Degli Angeli, Simone Verni, Dino Alberti e Marco Fumagalli per presentare l’esposto del M5s in supporto all’azione della corte dei conti sullo “scandalo delle multiutility cedute dai Comuni senza procedura d’evidenza pubblica”Palazzo Pirelli, Sala Gio Ponti, via Filzi, 22 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di un accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, Ersaf e Cervim in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Intervengono: Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Davide Sapinet, assessore all'agricoltura e risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e Alessandro Fede Pellone, presidente Ersaf (Regione Lombardia), Stefano Celi, presidente Cervi e Diego Tomasi, presidente Comitato Tecnico Scientifico Cervim.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, presentano la stagione turistica invernale 2021-2022 della Lombardia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 Belvedere Jannacci (ore 12:45)L'assessore a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, interviene alla conferenza “La rivoluzione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario”. La conferenza, promossa da Asstra, è aperta del presidente Andrea Gibelli.Centro congressi “Le Stelline”, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 14)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle prove di Coppa del Mondo maschile di sci di super G e di discesa libera, in programma il 28 e 29 dicembre a Bormio. Intervengono anche l'assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi, Antonio Rossi. È presente anche l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni. Con loro, tra gli altri, Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali che è comitato organizzatore.Belvedere di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1, 39° piano (ore 16)L'assessore regionale all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo e l'assessore regionale a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatell intervengono all'incontro, promosso dal Rotary di Como, sul tema “Cambiamenti climatici sul Lago di Como: conseguenze e orientamenti strategici”.Camera di Commercio, sala Scacchi, via Parini, 16, Como, (ore 20:30) (segue) (Rem)