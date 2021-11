Roma: Gualtieri incontra sindacati, "grande patto per lavoro e sviluppo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Un primo incontro ma denso di impegni concreti - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - per ridare centralità al dialogo sociale, per sfruttare al meglio la grande occasione rappresentata dai fondi del Pnrr e rilanciare gli investimenti pubblici e privati. Amministrazione capitolina, sindacati confederali e mondo delle imprese saranno uniti nel garantire una prospettiva duratura di crescita sostenibile della città, con un grande patto per il lavoro e lo sviluppo che promuova lavoro di qualità e una migliore erogazione dei servizi pubblici a tutti i cittadini", conclude Gualtieri. (Com)