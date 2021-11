Etiopia: inviato speciale Usa Feltman, progressi verso cessate il fuoco rischiano di essere vanificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "significativi progressi" verso i negoziati per un cessate il fuoco di tutte le parti in conflitto in Etiopia rischiano di essere vanificati da un'escalation militare "allarmante". Lo ha dichiarato oggi l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Washington di ritorno da una nuova missione ad Addis Abeba, dove ha avuto colloqui con le parti nel tentativo di mediare un cessate il fuoco. Secondo Feltman, sia il governo federale che il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) "sembrano credere di essere sul punto della vittoria militare", tuttavia gli ultimi sviluppi sul campo "minaccino la stabilità e l'unità complessive dell'Etiopia". Le dichiarazioni giungono mentre le forze del Tplf sono prossime alla conquista della città di Debre Berhan, situata nella regione degli Amhara e a circa 130 chilometri dalla capitale Addis Abeba. Lo riferiscono fonti locali citate dall’emittente “Sky News Arabia”. Pesanti combattimenti sono in corso nel frattempo lungo la strada per Debre Sina, sempre nella regione di Amhara. (segue) (Nys)