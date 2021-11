Ue: Confagricoltura, giusta la maggiore ambizione ambientale della nuova Pac, ora concentrare le risorse sulle imprese professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il voto favorevole dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo è giunto ai passaggi conclusivi il processo di riforma della Pac. Le discussioni svolte negli ultimi mesi hanno confermato le criticità che avevamo espresso sull'intesa politica raggiunta lo scorso mese di giugno. Lo dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dopo la votazione favorevole dell'Europarlamento sulle tre proposte di regolamento che entreranno in vigore il primo gennaio 2023. "Agli agricoltori viene giustamente chiesto un maggiore impegno per la sostenibilità ambientale – prosegue Giansanti - ma con risorse finanziarie in diminuzione. Per l'agricoltura italiana, fino al 2026, il taglio ammonta al 15 per cento in termini reali rispetto al periodo di programmazione chiuso lo scorso anno. E' mancata inoltre una sostanziale ed effettiva semplificazione delle regole a vantaggio degli agricoltori e delle amministrazioni pubbliche". (segue) (Com)