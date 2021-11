Ue: Confagricoltura, giusta la maggiore ambizione ambientale della nuova Pac, ora concentrare le risorse sulle imprese professionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione è ora rivolta sulla messa a punto dei programmi strategici nazionali per l'applicazione della nuova Pac che gli Stati membri devono inviare alla Commissione europea entro dicembre", rileva il presidente della Confagricoltura. "Abbiamo già proposto al ministero e alle Regioni di concentrare le risorse finanziarie sull'agricoltura professionale che produce per il mercato e crea occupazione. La transizione ecologica – conclude Giansanti – richiede investimenti, un'ampia diffusione delle innovazioni tecnologiche e una crescente integrazione con le altre parti della filiera agroalimentare. Per raggiungere la neutralità climatica secondo gli impegni definiti a livello internazionale va salvaguardata la redditività delle imprese". (Com)