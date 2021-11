Bielorussia: Commissione Ue, pronti a dare altri fondi umanitari con migliore accesso a organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta a fornire ulteriori finanziamenti umanitari in risposta a esigenze umanitarie chiaramente accertate, qualora l'accesso delle organizzazioni umanitarie in Bielorussia dovesse migliorare ulteriormente. Lo ha spiegato la Commissione che ha ricordato che l'Unione europea ha stanziato 700 mila euro in assistenza umanitaria per i rifugiati vulnerabili e i migranti bloccati in Bielorussia, alle frontiere e all'interno del Paese, di cui 200 mila euro destinati immediatamente al sostegno della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc) come parte del contributo complessivo dell'Ue al Fondo di emergenza per i soccorsi in caso di catastrofe, gestito dall'Ifrc. La Commissione ha spiegato che questo finanziamento dell'Ue sta aiutando a fornire assistenza di soccorso tanto necessaria, tra cui cibo, kit per l'igiene, coperte e kit di pronto soccorso. Altri 500 mila euro sono stati mobilitati per ulteriore assistenza umanitaria da attuare sul campo dalle organizzazioni partner dell'Ue. "La Commissione è pronta a fornire ulteriori finanziamenti umanitari in risposta a esigenze umanitarie chiaramente accertate, qualora l'accesso delle organizzazioni umanitarie partner in Bielorussia dovesse migliorare ulteriormente", ha scritto l'esecutivo europeo.(Beb)