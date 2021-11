Covid: Ema, entro poche settimane valutazione su domanda autorizzazione Molnupiravir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha iniziato la valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale antivirale orale Lagevrio (molnupiravir). L'Ema dovrebbe dare un parere in materia entro poche settimane, come si legge in una nota. Lagevrio, sviluppato da Merck Sharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, è destinato al trattamento di Covid-19 negli adulti. "L'Ema valuterà i benefici e i rischi di Lagevrio in tempi ridotti e potrebbe emettere un parere entro settimane se i dati presentati sono sufficientemente solidi e completi da dimostrare l'efficacia, la sicurezza e la qualità del medicinale", si legge nel comunicato. "Un lasso di tempo così breve è possibile solo perché l'Ema ha già riesaminato una parte sostanziale dei dati sul medicinale durante una revisione continua. Durante questa fase, il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha valutato i dati provenienti da studi di laboratorio e su animali (dati non clinici), le informazioni sulla qualità del medicinale e il modo in cui sarà prodotto e i dati sulla sua efficacia e sicurezza", prosegue la nota. (segue) (Beb)