Covid: Ema, entro poche settimane valutazione su domanda autorizzazione Molnupiravir (2)

- Inoltre, il Chmp ha valutato i dati provenienti da studi clinici completati e in corso. Questi includono i risultati intermedi dello studio principale sugli effetti di Lagevrio in pazienti non ospedalizzati e non vaccinati con almeno una condizione di base che li mette a rischio di grave Covid-19. Qualora l'Ema dovesse concludere che i benefici di Lagevrio superano i suoi rischi nel trattamento del Covid-19, raccomanderà di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio. La Commissione europea accelererà quindi il suo processo decisionale al fine di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio valida in tutti gli Stati membri dell'Ue e dello Spazio economico europeo entro pochi giorni. (Beb)