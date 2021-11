Agroalimentare: Patuanelli, comunità energetica rientra in contesto opzioni per agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Se oggi tutto il mondo parla di transizione ecologica, questa forza politica lo faceva 15 anni, 16 anni fa, da sola. Se ci avessero ascoltato all'epoca, forse saremmo in una situazione diversa a livello globale". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa alla Camera "L’energia condivisa conviene a tutti: al via fase 2 delle comunità energetiche rinnovabili". "La comunità energetica rientra in un contesto di opzioni che gli agricoltori avranno per la diversificazione del reddito - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Oggi il tema del reddito in agricoltura è centrale. Creare le capacità di diversificazione del reddito è fondamentale per sostenere la capacità che le nostre filiere agroalimentari hanno di produrre beni e cibo di qualità, a prezzi accessibili a tutti". (Rin)