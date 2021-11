Energia: Gazprom, forniture Gnl non garantiscono sicurezza energetica Paesi importatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica in corso in Europa sta dimostrando ancora una volta che le forniture di Gas naturale liquefatto (Gnl) con contratti a breve termine non possono garantire la sicurezza energetica dei paesi importatori di gas. Lo ha affermato la compagnia energetica russa Gazprom in una nota, spiegando che quest'anno volumi significativi di Gnl sono stati reindirizzati verso i mercati asiatici altamente redditizi, portando ad un calo dell'offerta di gas in Europa, il che è stato uno dei motivi principali del significativo aumento dei prezzi nella regione. Inoltre Gazprom ha osservato come nel 2020 la Russia si sia classificata al quarto posto nel mondo tra gli esportatori di Gnl, con un indicatore di circa 40 miliardi di metri cubici. "Tenendo conto del lancio di nuovi progetti, il Paese rafforzerà la sua posizione nel mercato globale del Gnl a lungo termine", sostiene Gazprom. (Rum)