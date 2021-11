Serbia: esplosione in fabbrica di missili antigrandine, due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due operai sono morti e 16 sono rimasti feriti in un'esplosione nella fabbrica EdePro, che produce razzi antigrandine vicino a Bubanj Potok, nella periferia di Belgrado. Secondo l'emittente pubblica della Serbia "Rts", l'esplosione è stata seguita da altre di minore intensità nel primo pomeriggio. L'incidente è avvenuto in un magazzino di carburante per missili esteso per 240 metri quadrati, che conteneva 500 razzi antigrandine con 30 chilogrammi di esplosivo. Otto dei feriti sono stati ricoverati presso l'Accademia medica militare e gli altri presso il Centro di emergenza di Belgrado. I vigili del fuoco, con l'aiuto della polizia e delle ambulanze, sono riusciti a salvare cinque persone. Come ha appreso "Rts", al momento dell'esplosione c'erano 40 lavoratori nel magazzino. Al momento i vigili del fuoco e i soccorritori hanno stabilizzato la situazione e stanno perlustrando il terreno utilizzando anche un drone per localizzare eventuali vittime e feriti. Non si conoscono ancora le cause dell'esplosione e sono in corso le indagini da parte della polizia. (Seb)