Roma: voragine al Pigneto, chiusa via Guglielmo Albimonte, nessun pericolo per le palazzine

- I vigili del fuoco sono intervenuti in via Guglielmo Albimonte, in zona Pigneto, dove questo pomeriggio si è aperta una voragine di circa 3 metri di profondità, non 6 come precedentemente stimato (hanno precisato i pompieri). Le auto che si trovavano in sosta, in prossimità della voragine, sono state rimosse. Dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco non risultano perdite d'acqua all'interno della frana, quindi non ci sarebbero pericoli per le palazzine circostanti. La polizia locale, quindi, ha transennato solo la via interessata, con l'interdizione al traffico. Inoltre, si provvederà a rimuovere anche i cassonetti della spazzatura adiacenti la voragine. Le cause del cedimento sono invece ancora ignote, in attesa di accertamenti. (Rer)