Covid: Mazzeo (Toscana), condivido ipotesi di super green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono orgoglioso di quello che ha saputo fare la nostra regione: in questi mesi c’è stata una grande campagna vaccinale, che ora ripartirà con più forza per la terza dose, ma richiede ancora uno sforzo da parte di tutti”. Lo ha affermato il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo “Troppi toscani, più di duecentomila, non si sono ancora vaccinati. Qualcuno dice che gli appelli non servono più a nulla. Io penso invece che la coscienza collettiva richieda che ciascuno faccia la propria parte. Vaccinarsi non è un atto di libertà individuale, ma è il modo con cui ognuno di noi si rende parte di una comunità. Chi non l’ha ancora fatto lo faccia, perché in gioco c’è il futuro dei nostri figli, delle nostre comunità e non il singolo destino personale di ciascuno”. (segue) (Ren)