Covid: Mazzeo (Toscana), condivido ipotesi di super green pass (2)

- Il presidente ha dichiarato: "Condivido totalmente l'ipotesi di un super green pass, stringere sul green pass è il modo gentile per chiedere a tutti di vaccinarsi. Credo che queste misure importanti, da mettere in campo subito, siano l’ultimo step che abbiamo a disposizione. Se poi la gentilezza non basta, penso che a un certo punto sia necessario rendere obbligatoria la vaccinazione. In gioco c’è la salute di tutti noi, la vita di tante persone che grazie al vaccino oggi possono essere ancora insieme a noi". Infine ha concluso: "Ed è una risposta che diamo anche ai tanti operatori della sanità che vanno ringraziati, che sono in prima linea da un anno e mezzo. Decidere di non vaccinarsi vuol dire decidere di essere egoisti e se non ce la facciamo con la gentilezza, le regole devono diventare chiare”. (Ren)