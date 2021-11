Covid: da questa mattina 40 mila prenotazioni per vccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio da questa mattina è già possibile prenotare il vaccino in applicazione della nuova circolare ministeriale dei 150 giorni. Sono state nella sola giornata odierna 40 mila le prenotazioni effettuate al portale regionale e sono 14 mila le persone che hanno esercitato la possibilità di anticipare il proprio appuntamento accedendo alla sezione 'gestione appuntamenti'. Al momento sono disponibili per il mese di dicembre oltre 300 mila slot per la prenotazione del vaccino e oltre 500 mila per il mese di gennaio". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. (Com)