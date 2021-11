Umbria: Meloni (Pd), avviamo discussione su legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che ho contribuito anch’io ad elaborare, insieme agli ex colleghi dell’ufficio di presidenza, è un primo contributo di idee che abbiamo inteso offrire per avviare una discussione generale sulla nuova legge elettorale regionale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Simona Meloni (Partito democratico) dicendosi “certa che verrà discusso e partecipato nei luoghi preposti, a partire dalla commissione statuto dell’Assemblea legislativa, al pari di altri disegni di legge che potranno venire sullo stesso tema sia dalle forze politiche che dai membri della stessa commissione”. Quindi ha aggiunto: “L’intento era quello di promuovere fin da adesso un ampio dibattito su di un tema che, troppo spesso, è stato derubricato a mero atto finale di una legislatura. Auspico pertanto che il testo trovi i necessari percorsi partecipativi e che gli stessi arrivino a coinvolgere l’intera comunità regionale, non solo la politica. Il testo depositato, pur elaborato con l’intento di iniziare a superare alcuni evidenti limiti dell’attuale legge elettorale, rappresenta una proposta di lavoro su cui, mi auguro, tutte le forze politiche si misureranno in un confronto sereno e costruttivo". (segue) (Ren)