Umbria: Meloni (Pd), avviamo discussione su legge elettorale (2)

- Meloni ha proseguito: "Nel merito, però, ritengo doveroso sottolineare fin da ora due aspetti che sono stati oggetto di alcune prime osservazioni. In particolare, la cosiddetta incompatibilità alla francese, che andrebbe a gravare sui consiglieri nominati assessori regionali, è da leggersi in combinato disposto con la proposta di legge avanzata ad inizio Legislatura del consigliere Tommaso Bori (Pd) in merito alla diminuzione delle indennità dei consiglieri regionali”. Infine Meloni ha concluso: “Questo significa che il sistema politico umbro deve comunque sempre trovare un bilanciamento tra il valore della rappresentanza e i costi della politica. Quanto all’ipotesi di ritorno ai due collegi provinciali, ritengo importante andare verso il superamento del collegio unico, che è un’eccezione tutta umbra in Italia, cosicché anche in questo senso si possa favorire ed ampliare la rappresentatività territoriale che è il vero valore di un’Umbria policentrica e solidale”. (Ren)