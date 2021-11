Expo 2020: Di Maio, eventi internazionali sono megafono Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Con “il Patto per l’Export e un'azione politica puntuale e programmata, stiamo investendo anche negli eventi internazionali, che sono il megafono per la valorizzazione del Made in Italy”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook in occasione della sua visita al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. “Ecco il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. Uno spazio che racchiude tutto il genio e l'eccellenza che il nostro Paese riesce a esprimere, entro i confini nazionali e in tutto il mondo. Sono onorato di rappresentare l'Italia e di contribuire alla valorizzazione dell’ingegno italiano con tutte le misure che stiamo portando avanti al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'export del Made in Italy”, ha affermato Di Maio. “Stiamo ottenendo risultati straordinari: le nostre esportazioni continuano ad aumentare e ci troviamo nell'anno del record assoluto”, ha proseguito il responsabile della Farnesina. “Supportando i nostri imprenditori, la diffusione dei prodotti italiani nel mondo crescerà sempre di più, così come la ricchezza generata in Italia e le nuove assunzioni, da Nord a Sud. Con il Patto per l’Export e un'azione politica puntuale e programmata, stiamo investendo anche negli eventi internazionali, che sono il megafono per la valorizzazione del Made in Italy”, ha aggiunto Di Maio. “Mai come oggi dobbiamo unire tutte le forze migliori del Paese e fare squadra. Solo così potremo continuare a raggiungere grandi obiettivi”, ha dichiarato il ministro.(Res)