Toscana: Mazzeo, nessuno libero finché non lo saranno le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi al centro dell’aula vedete una sedia vuota e un paio di scarpette rosse. Sono due simboli in vista del 25 novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per ricordare e ricordarci che nessuno di noi sarà mai pienamente libero finché una donna o una ragazza non saranno libere di vivere a pieno la propria vita come meglio credono”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, aprendo la seduta d’aula di oggi. Mazzeo ha aggiunto: “La sedia vuota serve a ricordarci che anche quest'anno, solo in Italia, le donne uccise nei primi undici mesi del 2021 sono stato 103 e hanno superato quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno”. Mazzeo ha ricordato che solo negli ultimi sette giorni le cronache ci hanno raccontato di tre delitti e che circa il 40% di tutti gli omicidi commessi nel Paese sono femminicidi “e questo dà la dimensione che questo fenomeno rappresenta una vera e propria emergenza sociale”. Inoltre ha spiegato che delle 103 donne uccise, 87 sono state assassinate in ambito familiare-affettivo, e 60 di loro per mano del partner o ex partner con un aumento del 2 per cento rispetto allo scorso anno. “Se si considerano tutti i casi di violenza, o almeno quelli che vengono denunciati perché troppi passano ancora sotto silenzio, se ne contano 89 al giorno”, ha aggiunto. (segue) (Ren)