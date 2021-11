Toscana: Mazzeo, nessuno libero finché non lo saranno le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzeo ha proseguito: “Quella sedia vuota è dunque per Simonetta ed Elisa, uccise mercoledi 17, per Juana, uccisa sabato 20 e per tutte le donne la cui vita è stata spezzata da violenza che non ha e non può avere alcuna giustificazione”. Dunque ha proseguito: “Quest'aula però non deve limitarsi solo ai gesti simbolici. Per quanto possa sembrare paradossale, l’obiettivo che dobbiamo avere il coraggio di porci è quello di arrivare, un giorno, a non aver più bisogno di una sedia vuota o di un paio di scarpette rosse o di un 25 novembre per tenere alta l’attenzione su questa tema. E se oggi troviamo giusto e doveroso approvare, come abbiamo fatto in Consiglio, norme ad hoc per garantire la parità di genere nelle norme regionali, dobbiamo nutrire e alimentare l’ambizione che un giorno di quelle norme non ci sia più bisogno e che non sia più una “notizia” se una donna arriva ad occupare un ruolo di vertice. La ‘normalità della parità’, sia essa salariale o di opportunità, non è e non deve essere uno slogan, ma deve essere il volto stesso della Toscana verso la quale tutti noi, senza distinzione politica, vogliamo tendere – ha concluso - nella consapevolezza che una delle forme di violenza più grande della società nella quale viviamo è costringere la donna ad una scelta o, peggio, a una rinuncia”. (Ren)