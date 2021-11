Energia: Brasile, importazioni da Argentina e Uruguay aumentate del 63,8 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il record di spesa per l'acquisto di energia si è verificato a ottobre di quest'anno, quando il Paese ha acquistato 344 milioni di dollari dai paesi vicini. Il record precedente era stato registrato a febbraio, quando il paese aveva pagato 311 milioni di dollari per importare elettricità. Complessivamente tra gennaio e ottobre di quest'anno, il Brasile ha acquistato 670 milioni di dollari di energia dall'Argentina, in aumento del 7.503 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e 266 milioni dall'Uruguay, in aumento del 3.784 per cento. Il Paraguay rimane più grande esportatore di energia verso il Brasile. Quest'anno ha venduto 1,08 miliardi di dollari, registrando tuttavia un calo del 10,8 per cento. A causa della crisi idrica dall'Argentina arriva il 33,1 per cento di tutta l'energia importata, mentre dall'Uruguay arriva il 13,1 per cento. Nonostante il Paraguay non abbia registrato un aumento delle esportazioni di energia verso il Brasile, è quello che vende di più al Paese, con una quota del 53,8 per cento. (Brb)