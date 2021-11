Vaccino: Rozza (Pd), Lombardia già in ritardo su terze dosi, riattivare subito hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Lombardia non si è organizzata per tempo per la terza dose, è già in ritardo e peggio sarà tra un mese, quando si aprirà ad altre fasce d'età”. Lo ha detto questa mattina in Consiglio regionale Carmela Rozza durante il suo intervento in discussione generale sulla riforma sanitaria firmata da Moratti e Fontana."Con le attuali quarantamila vaccinazioni al giorno arriveremo a vaccinare a fine febbraio chi dovrebbe essere vaccinato entro fine novembre, assolutamente troppo tardi per i tempi e i ritmi di crescita del virus – ha spiegato Rozza -. Avevamo in Lombardia una macchina che era in grado di vaccinare 100mila persone al giorno ed è stata smontata, con la chiusura di alcuni hub e la riduzione ai minimi termini di altri, ma intanto 3,2 milioni di persone arrivano ad aver diritto alla terza dose già a fine novembre, anche in virtù dell'anticipo a cinque mesi. E quanti ne abbiamo vaccinati con il booster? Circa 700mila, lasciando indietro oltre 350mila anziani. Non va bene, è un errore grave di mancata programmazione che può costare molto cara ai cittadini lombardi. E stiamo aspettando di aprire nuovi hub nei centri commerciali che saranno aperti solo a febbraio. Il minimo che Moratti e Fontana possono fare è riattivare immediatamente gli hub delle prime due dosi, richiamando il personale che ha lavorato come Co.co.co e i dipendenti in orario aggiuntivo senza lasciare sole nella ricerca le singole Asst. Solo così potremo dare copertura in tempi ragionevoli, anticipando il virus anziché, come al solito, rincorrerlo." (Com)