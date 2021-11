Imprese: Pallini (Federvini), su vino e "spiriti" delivery settore ancora da sviluppare - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nell'ambito dei vini e degli “spirits”, il delivery è un settore ancora da sviluppare. "Attualmente pesa per il due per cento dei consumi: altri Paesi come l'Inghilterra o in America supera il 10 per cento, l'Inghilterra in questo è il leader. Nel delivery abbiamo visto un impatto molto limitato, soprattutto nel settore degli spiriti". Lo ha detto la presidente Presidente di Federvini Micaela Pallini oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)