Covid: 850 nuovi casi di contagio, 275 guariti e nove decessi in Emilia Romagna

- "Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 447.312 casi di positività, 850 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.785 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 2,3 per cento". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Sui 347 asintomatici, 171 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 4 con lo screening sierologico, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con i test pre-ricovero. Per 147 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 221 nuovi casi; seguono Modena (108) e Rimini (100); poi Cesena (84) e Ravenna (71); quindi Forlì (67), Imola (55), Piacenza (53) e Reggio Emilia (52); infine Ferrara (36) e Parma (3)". (segue) (Ren)