Reddito cittadinanza: Dell'Olio (M5s), navigator strumento attuazione articolo 3 Costituzione

- Il lavoro del navigator "non è quello di trovare lavoro a chi non ce l'ha, ma avviare un processo per agevolare l'incontro tra offerta e domanda di lavoro ed è quello che hanno iniziato a fare nonostante molte difficoltà. I beneficiari del loro prezioso lavoro, come raccontano gli stessi navigator, sono i più deboli, gli ultimi, i dimenticati, gli invisibili. Ho ritrovato nelle loro storie il senso dell'articolo 3 della nostra Costituzione. I navigator sono lo strumento con cui la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento cinque stelle Gianmauro Dell'Olio durante la presentazione del libro "Navigator (a vista). Storia e storie del Reddito di cittadinanza", tenutasi oggi su sua iniziativa nella sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica. (segue) (Rin)