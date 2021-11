© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci fa piacere che negli ultimi giorni siano giunte, da più parti politiche, aperture sul redito di cittadinanza e sul problema della scadenza del rapporto di lavoro dei navigator a fine anno. Risolvere questo problema non è importante solo per il bene di questi 2.500 lavoratori ma per il bene dello Stato per conto del quale essi svolgono un compito estremamente prezioso", ha concluso il senatore Dell'Olio. (Rin)