Bielorussia: von der Leyen, non è crisi migratoria ma tentativo di destabilizzazione

- Quella al confine orientale dell'Unione europea non è una crisi migratoria, ma il tentativo di un regime autoritario di cercare di destabilizzare i suoi vicini democratici. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in plenaria nel dibattito sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre scorsi. "Questa non è una crisi migratoria. Questo è il tentativo di un regime autoritario di cercare di destabilizzare i suoi vicini democratici. Un regime che ha tenuto elezioni fraudolente e reprime violentemente il proprio popolo. Un regime che non riconosciamo. E questo cinico ricatto ha avuto esattamente l'effetto opposto: l'intera Europa è solidale con Lituania, Polonia e Lettonia su questo tema", ha detto von der Leyen. La presidente ha spiegato che l'Europa sta agendo su quattro binari: sostegno umanitario; sensibilizzazione diplomatica nei Paesi di origine; sanzioni contro persone ed entità in Bielorussia e sanzioni contro gli operatori dei trasporti che facilitano la tratta e il traffico di esseri umani; protezione del confine. (Beb)