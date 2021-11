Green pass: Barelli (FI), solidarietà a Tajani, minacce intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano a giungere intimidazioni e minacce di morte al presidente Antonio Tajani. Intollerabile. Non ci stancheremo mai di denunciare la violenza verbale di minoranze urlanti che, avendo una visione distorta della libertà, credono di poter dire e fare tutto quello che vogliono. Non è così che funziona la democrazia. Ad Antonio Tajani va la solidarietà del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (com)