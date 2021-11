Immobiliare: a Roma le aree preferite per la casa sono vicino alle metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono cinque le aree in cui si cerca principalmente casa e ciò che accomuna le preferenze degli acquirenti è la presenza di una o più linee metro. È quanto emerge dai dati relativi alla prima parte dell’anno in corso, secondo il trend tracciato da Aspesi per immobiliare.it. Lo riferisce una nota. I quartieri centrali di Re di Roma e Trieste-Coppedè rimangono in testa alle preferenze dei romani, grazie alle loro case storiche dalle ampie metrature. Si tratta di zone che, godendo di una posizione privilegiata rispetto alle linee metro della città, non hanno mai perso il loro forte appeal. Complice anche un prezzo medio al metro quadro che, seppure superiore alla media cittadina, risulta in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi pre-pandemia: sono necessari infatti 3.953 euro/mq per Re di Roma (4.019 euro/mq nel 2019) e 5.294 euro/mq per Coppedè (5.480 euro/mq nel 2019). Per quanto concerne invece Conca d’Oro-Valli e Pigneto, storicamente quartieri popolari con dinamiche sociali complesse, hanno conosciuto un interesse recente soprattutto grazie all’arrivo della metro, la linea B1 nel 2021 per Conca d’oro e la C nel 2015 per Pigneto. Inoltre, un grande polo di attrazione, è sicuramente Porte di Roma, il principale centro commerciale dell’urbe, situato a poca distanza da Conca d’oro. In entrambe le zone l’attuale rendimento lordo coincide sostanzialmente con quello pre-pandemia, attestandosi al 6,75 per centp per Conca d’oro e al 5,39 per cento per Pigneto. (segue) (Rer)