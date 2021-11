Immobiliare: a Roma le aree preferite per la casa sono vicino alle metro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ragionevole presumere che la gentrificazione iniziata da quest’ultimo, ora zona alla moda, ricca di locali e attività culturali, proseguirà con Centocelle, successiva fermata metro e nuovo polo di rigenerazione urbana. A differenza delle zone menzionate in precedenza, nel quartiere Cinecittà l'interesse dei potenziali acquirenti si concentra esclusivamente nelle immediate vicinanze alla fermata metro, mentre il resto della microzona rimane poco attrattiva. Si tratta infatti di un’aera scarsamente fornita di servizi, a eccezione della metro A, caratterizzata solo dalla presenza degli studi cinematografici e del centro commerciale. Dati i prezzi ancora contenuti rispetto alla media della città – 2.899 euro/mq a fronte di una media cittadina di 3.280 euro/mq – si configura come una sorta di porta di accesso alla Capitale, per quanti vogliono avvicinarsi al centro cittadino, evitando di spostarsi ogni giorno con mezzi propri. (segue) (Rer)