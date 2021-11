Immobiliare: a Roma le aree preferite per la casa sono vicino alle metro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questo, rilanciare l’economia passando dal mercato immobiliare, puntando sulla riqualificazione urbana e utilizzando al meglio gli strumenti che il Pnrr può fornire, è possibile. È quanto è stato sottolineato nel convegno organizzato da Aspesi al Tempio di Adriano. Una tavola rotonda in cui si è potuto parlare di futuro e sviluppo. Partendo proprio da una basi storiche del panorama romano: il mercato immobiliare. Un trend, tracciato dal presidente di Aspesi, Federico Filippo Oriana e dal ceo di immobiliare.it, Carlo Giordano, che ha illustrato il rapporto completo sulla Capitale. "Il team di Immobiliare insights, la nostra business unit dedicata ad analisi e studi di mercato, ha recentemente elaborato quello che abbiamo definito indice di attrattività, ovvero la misura dell'interesse di ricerca espresso dagli utenti verso una precisa zona della città - ha detto Carlo Giordano, amministratore selegato di immobiliare.it -. In questo modo siamo riusciti a individuare con altissima precisione attorno a quali poli cittadini si concentra la richiesta di chi è alla ricerca di una casa in vendita nella Capitale. Un’analisi così approfondita ci ha permesso di circoscrivere la domanda a porzioni di territorio ancora più piccole delle microzone, per capire nello specifico quali aree di ogni singolo quartiere sono al momento le più attenzionate dagli utenti". (segue) (Rer)