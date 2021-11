Immobiliare: a Roma le aree preferite per la casa sono vicino alle metro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In linea di massima, a fronte dei dati elaborati, il rendimento lordo, ora al 6,15 per cento, risulta in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma se l’immobiliare, dopo lo stallo dovuto alla pandemia, torna a crescere un ruolo chiave lo avrà lo sviluppo futuro legato al Pnnr. Su questo il presidente del Laboratorio Permamente per Roma di Aspesi, Paolo Buzzetti, ha chiesto un confronto continuo e costante con gli enti locali: “È opportuno – ha detto Buzzetti – che si faccia chiarezza da subito su procedure e opportunità per farsi trovae tutti pronti. In questo senso è fodamentale l’apertura di un’agorà, un tavolo permanente di confronto e condivisione che potrebbe avere cadenza bimensile. Qui si potrà discutere su come realizzare progetti utili all’ottenimento dei fondi legati al Pnnr, alle procedure di gara e a tutti quegli aspetti anche tecnici su cui lavorare per sfruttare al meglio un’opportunità di rilancio vero e concreto per Roma. Un’iniezione così forte di investimenti è senza dubbio un incentivo a fare sempre meglio. Su questo le garanzie fornite da un governo guidato da un leader dell’economia mondiale come Mario Draghi e una giunta capitata da un ex ministro all’economia come Roberto Gualtieri sono massime. Roma - ha concluso - aveva bisogno di tutto questo perché non può esser considerata una città come le altre. Deve avere poteri e fondi speciali per far volare l’economia e uscire da un loop che per troppi anni l’ha resa una città mediocre, non all’altezza di una Capitale moderna e competitiva". (Rer)