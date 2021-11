Roma: Ieva (M5s), mi dimetto da Anci Lazio per dedicarmi a Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Oggi ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato da Vicepresidente e membro del consiglio direttivo dell'Anci Lazio". Lo dichiara in una nota Alessandro Ieva, Presidente del gruppo consiliare M5s del Municipio Roma X. "Voglio ringraziare vivamente il presidente Riccardo Varone, tutti i colleghi del consiglio direttivo, il segretario Giuseppe De Righi e tutti i collaboratori, per l’opportunità concessami e per i grandi obiettivi raggiunti dall'associazione al servizio dei comuni del Lazio. Continuerò ad interessarmi ai lavori dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ma mi dedicherò con tutte le forze all'impegno politico che mi sono assunto insieme al mio gruppo consiliare del Movimento 5 stelle 2050 del Municipio Roma X nei confronti dei cittadini per una migliore qualità di vita".(Com)