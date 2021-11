Covid: Marsilio (Abruzzo), super green pass non efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il super green pass "lo ritengo inefficace perché temo che si crei una falsa aspettativa, nel senso che" si pensi che "poi, con questa misura, terremo a casa le persone pericolose, non ci si contagerà più e non scatteranno le restrizioni. Peraltro, sotto questo punto di vista, hanno più ragione quei presidenti di Regione che dicono di adottare subito questa misura, e non aspettare che 'scappino i buoi per chiudere la stalla', perché quando si arriva in zona gialla, e all’escalation dei casi, è già troppo tardi per andarla ad arrestare tempestivamente". Lo ha detto a "Timeline" su Sky Tg24 Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo. Il super green pass "deve servire a qualcosa, e non sarà questa misura a convincere alla vaccinazione gli irriducibili. Se bloccassimo dentro casa, solo per le attività ludiche o ricreative, le persone che non hanno il doppio vaccino", o neanche fatto la prima dose, "queste, anche in caso di adozione del super green pass, potrebbero comunque andare a lavorare, a scuola, quindi uscirebbero, prenderebbero i mezzi pubblici, frequenterebbero fabbriche, luoghi con migliaia di persone. Dunque che cosa togliamo dalla circolazione? Considerato che siamo ormai quasi al 90 per cento di persone con doppia vaccinazione, e che una parte di quelli non vaccinati sono o guariti o non si possono vaccinare per ragioni di altre complicazioni sanitarie che glielo impediscono, andremmo a diminuire la circolazione del 3-4 per cento della popolazione per qualche ora al giorno, impediremmo loro di andare al cinema o allo stadio o al ristorante come se ci andassero in continuazione: non credo che questo risolverà il problema di impedire la circolazione del virus. Penso invece che bisogna dare messaggi più rassicuranti a chi può vaccinarsi, e non è irriducibile". (segue) (Rin)