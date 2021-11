Milano: chiude seconda giornata di Made Expo, nel 2021 investimenti costruzioni + 8,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati elaborati da Ance, su stime Istat, prevedono che nel 2021 gli investimenti totali in costruzioni avranno registrato un aumento del 8,6 per cento (rispetto agli investimenti nel 2020 quantificati in più di 118.000 milioni di euro). Questi i dati diffus in chiusura della seconda giornata di Made expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell'edilizia e delle costruzioni, nei padiglioni 1-2-3 a Fieramilano, Rho, fino al 25 novembre 2021. Sotto l'aspetto degli incentivi fiscali, al 31 ottobre 2021, in Italia sono stati ammessi a detrazione per il Superbonus 110 per cento 57.663 interventi per un valore economico di oltre nove miliardi di euro. Gli edifici unifamiliari e gli immobili indipendenti, insieme, costituiscono l'85,5 per cento della domanda. La spesa media per ogni intervento è stata di più di 168mila euro. A livello di distribuzione regionale, al primo posto c'è la Lombardia con 8.029 interventi certificati (che rappresentano il 13,9 per cento) per un importo di oltre 1 miliardo di euro. Questa grande ondata di "recupero" è mossa da un patrimonio edificato che in Italia, per il 69 per cento, ha più di 40 anni. La seconda giornata di Made expo ha visto anche la visita istituzionale di Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico. "Mi fa particolarmente piacere essere qui oggi – ha dichiarato Giorgetti -. Made expo è un appuntamento importante non solo perché l'edilizia sta trainando una buona parte della ripresa economica, anche grazie agli incentivi del settore, ma anche perché rappresenta un settore storico italiano. Il Made in Italy, anche in questo campo, dalle costruzioni all'arredo rappresenta un'eccellenza nel mondo che accompagna e sostiene, mai come in questo periodo, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni con un concetto di 'abitare' che trasforma qualsiasi manufatto edilizio in una vera e propria casa accogliente e confortevole. Siamo orgogliosi della nostra industria edilizia perché oltre a essere oggettivamente ricercata nel design riesce a contribuire significativamente, grazie allo sviluppo di tecnologie innovative, alle nuove e doverose tendenze di compatibilità ambientale". (Com)