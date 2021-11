Italia-Cina: presidente Copasir Urso, accordi su Nuova via della seta atto di sottomissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Gli accordi sulla Nuova via della seta sottoscritti nel 2019 dall’Italia sono stati “un atto di sottomissione politica” nei confronti di un Paese, la Cina, che con la sua nuova postura costituisce una “minaccia di sistema” da affrontare in maniera coordinata. Lo ha dichiarato il senatore Adolfo Urso, esponente di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), al termine dell’evento Countering China’s influence in Europe and Italy, una due giorni di dibattiti organizzata in collaborazione con Fondazione Farefuturo, International republican institute e Comitato atlantico italiano. Un confronto “importante”, ha evidenziato Urso, anche “per quanto riguarda l’indirizzo che parlamento e governo hanno assunto in materia di utilizzo della tecnologia cinese nel sistema delle telecomunicazioni e nell’utilizzo della Golden power per bloccare l’acquisizione di imprese strategiche da parte della Cina in Italia”. Secondo il senatore, “parlare di questi argomenti è fondamentale, così come è decisivo comunicarli a opinione pubblica e parlamento: non possono restare un dibattito per cerchie ristrette”. (segue) (Res)