Italia-Cina: presidente Copasir Urso, accordi su Nuova via della seta atto di sottomissione (2)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Questo vale in particolare per l’Italia, Paese nel quale la Cina proietta il proprio “soft power” attraverso accordi sui media. “Nel 2019, quando furono firmati gli accordi sulla Nuova via della seta, pochi compresero la portata politica di quelle intese. Tra i tanti protocolli collaterali vi era anche un accordo sullo scambio di informazioni sui media che riguardava sia le agenzie di stampa che le reti radiotelevisive. Noi siamo diventati megafoni della Cina, le nostre agenzie, i nostri giornali e anche la Rai trasmettono comunicati e notizie fornite dal sistema cinese in maniera acritica”, ha osservato Urso. Il presidente del Copasir ha anche ricordato che in Italia vi è “la più grande rete di istituti Confucio in Europa. Dobbiamo essere consapevoli che non si tratta solo di una competizione commerciale, tecnologica o industriale. Bisogna tutelare un sistema costruito nell’arco dei millenni, quello sulla base del quale è nata l’Alleanza atlantica”, ha aggiunto Urso. (segue) (Res)