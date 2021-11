Italia-Cina: presidente Copasir Urso, accordi su Nuova via della seta atto di sottomissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il senatore ha ricordato che nel 2001 era a Doha quando fu sottoscritto l’accordo per l’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), al termine di una trattativa durata oltre un decennio. “Ma la Cina di allora non è la Cina di oggi”, ha spiegato Urso. “All’epoca non aveva una visione egemonica. La sua postura è cambiata con l’ascesa del presidente Xi Jinping. Lo dimostra inserimento della Nuova via della seta come rotta per il dominio globale nei preamboli dello statuto del Partito comunista”. La Cina “ha investito nel riarmo, costruito sommergibili, portaerei, basi militari come a Gibuti, creato una politica della sottomissione del debito. Ha una postura imperiale, aggressiva, tesa a diventare non una potenza globale, ma la superpotenza globale. Questa postura si coniuga con un fenomeno di trasformazione potere cinese. Xi ha inserito il suo pensiero nella Costituzione cinese al pari di Mao Tsedong e Deng Xiaoping, e ha eliminato il limite dei due mandati. È diventato, di fatto, un imperatore. Questo crea una miscela esclusiva e pericolosa, perché non c’è più controllo del partito sul presidente”. Secondo Urso si tratta, nel complesso, di una “minaccia di sistema che va affrontata in con un coordinamento globale”. “Se l’Italia sottoscrive l’accordo sulla Nuova via della seta da sola, fa un atto di sottomissione. Se tratta insieme ai suoi partner, è in grado di governarne gli esiti”, ha concluso. (Res)