Migranti: von der Leyen, fino a 3,5 milioni di euro per rimpatri volontari da Bielorussia

- L'Unione europea mobiliterà fino a 3,5 milioni di euro a sostegno dei rimpatri volontari dalla Bielorussia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in plenaria nel dibattito sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre scorsi. "L'Iraq ha iniziato a rimpatriare i cittadini bloccati in Bielorussia. Accogliamo con favore questa ottima cooperazione con l'Iraq. Ma più migranti sono intrappolati e lavoreremo con le agenzie delle Nazioni Unite per facilitare il loro ritorno a casa. Mobiliteremo fino a 3,5 milioni di euro per sostenere i rimpatri volontari dalla Bielorussia. E i nostri sforzi e questo impegno continueranno", ha detto von der Leyen. "La strategia impiegata dalla Bielorussia si basa molto chiaramente sulla complicità dei tour operator e dei loro intermediari" che "offrono offerte all-inclusive: visti, voli, hotel e, un po' cinicamente, taxi e autobus fino al confine", ha ricordato la presidente. "Siamo chiari: questi migranti vengono vilmente ingannati da false promesse" e per questo "proponiamo che venga redatto un elenco di controllo per tutti i mezzi di trasporto basato sul diritto internazionale sulla tratta e il traffico di migranti. Oggi la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)