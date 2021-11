Georgia: catena umana di sostenitori Saakashvili a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti civili e sostenitori dell'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili hanno formato oggi una catena umana a Tbilisi, da Piazza della libertà a Piazza della repubblica, nel giorno del 18mo anniversario della Rivoluzione delle rose. I manifestanti hanno portato con sé rose rosse, bandiere georgiane e dell'Unione europea e cantato cori di sostegno a Saakashvili. L'ex capo di Stato georgiano ha messo fine il 20 novembre ad uno sciopero della fame in stato di detenzione che durava da 50 giorni, subito dopo essere stato trasferito in un ospedale militare a Gori. Saakashvili era stato arrestato il primo ottobre, subito dopo essere tornato in Georgia, ed aveva immediatamente iniziato uno sciopero della fame per denunciare la violazione dei diritti umani e civili da parte delle autorità georgiane. L'ex presidente, trasferito l'8 novembre in un ospedale carcerario per via dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, era stato condannato in contumacia nei casi dell'omicidio del banchiere Sandro Girgvliani e del pestaggio del deputato Valery Gelashvili, rispettivamente a tre e sei anni di carcere. (Rum)