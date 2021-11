Camera: domani audizioni su contrasto spreco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 24 novembre, alle ore 15, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme (Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare), nell'ambito della discussione delle risoluzioni, concernenti interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)