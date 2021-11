Sicurezza: Tofalo (M5s), approvati decreti attuativi Agenzia per la Cybersicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La commissione Difesa della Camera ha approvato oggi i decreti attuativi dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Lo rende noto il deputato M5s Angelo Tofalo, già sottosegretario di Stato alla Difesa. “Nell’agosto 2021 - ricorda Tofalo - è stata approvata l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, diretta oggi dal Professor Roberto Baldoni e che vede la dottoressa Nunzia Ciardi nel ruolo di vicedirettrice. Questa mattina, in commissione Difesa della Camera dei deputati, ho presentato le relazioni illustrative ed ho espresso i pareri come relatore ai decreti attuativi che regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia e del suo personale. È stato un passaggio molto delicato ed importante perché consentirà all’Acn di funzionare a pieno regime. I provvedimenti - sottolinea - sono stati affrontati con la massima attenzione perché c’è la consapevolezza che non abbiamo un secondo da perdere. In commissione non si è infatti registrato nessun voto contrario. Ora ci sono tutti gli strumenti necessari per iniziare davvero un efficace lavoro verticale, siamo consapevoli che ci vorrà un po’ di tempo ma dobbiamo metterci il massimo dell’impegno. È in gioco la sicurezza della futura società digitale italiana”, conclude Tofalo. (Com)