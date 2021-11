Speciale energia: Moldovagaz conferma ricezione notifica Gazprom su pagamenti consegne gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia moldava Moldovagaz ha confermato la ricezione della notifica da parte di Gazprom sulla necessità di pagare le attuali consegne di gas naturale entro 48 ore. Si tratta delle consegne per ottobre e novembre, come riferisce la stessa Moldovagaz in un comunicato. Gli obblighi di pagamento non sono stati rispettati in tempo a causa del fatto che a ottobre Moldovagaz ha registrato un deficit nella bilancia dei pagamenti, a seguito dell'aumento del prezzo di acquisto del gas naturale nel 2021 da 126,70 dollari per mille metri cubi nel primo trimestre fino a 800,62 dollari per mille metri cubi nell'ottobre 2021. "Al momento, stiamo ancora lavorando per risolvere questa situazione. Allo stesso tempo, esprimiamo la nostra fiducia che con il sostegno delle autorità statali della Moldova questo problema sarà risolto nel più breve tempo possibile", si legge nel comunicato di Moldovagaz. (Rob)