Speciale energia: Cingolani, sì a nucleare ma senza slogan o vecchie tecnologie

- "La mia risposta al nucleare è convintamente sì purché non si vada a slogan o seguendo vecchie tecnologie. E' arrivato il momento di studiare, sviluppare e fare innovazione. Senza questo, la battaglia non la vinciamo". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "Noi siamo deboli perché importiamo energia da tutte le parti" per questo "la nostra politica energetica deve cambiare. Adesso è difficile con le tecnologie attuali pensare che il nucleare possa essere una soluzione", ha aggiunto. "La fusione risolverà i nostri problemi, tra qualche decade forse. Però questo è il momento di investire in tecnologie che in futuro ci permetteranno di accelerare. (Rin)