Torino: il presidente di Amiat Aimaro, su raccolta rifiuti guardare a specificità territori ma iniziative mirate a tutta città - video

- Sulla raccolta rifiuti le iniziative sono costanti. Dobbiamo guardare alla specificità dei territori, ma le progettazioni non devono essere mirate ad un solo quartiere ma alla città. Lo ha affermato il presidente di Amiat gruppo Iren Christian Aimaro, a margine della presentazione della nuova campagna per sensibilizzare gli utenti contro l’abbandono dei rifiuti. “La campagna di comunicazione sui nuovi modelli di raccolta è sempre attiva - ha continuato Aimaro - e va ad attenzionare sulle problematiche principali che di volta in volta emergono”, ha concluso. (Rpi)