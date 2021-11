Turismo: Fto, Stati Ue coordinino approcci su green pass e terza dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo europeo non può andare avanti con questo mosaico di approcci nazionali confusionario e continuamente cangiante. I livelli di vaccinazione del continente sono tra i più alti del mondo, oltre il 76 per cento, e i protocolli per i viaggi di piacere e di lavoro consentono di garantire in pieno la salute e la sicurezza. I Paesi europei, dunque, adottino un approccio basato sul rischio individuale, in modo da premiare chi protegge se stesso e gli altri, stimolando al tempo stesso la spinta a vaccinarsi, proprio in continuità con quanto sta accadendo in altri settori della vita collettiva", conclude il presidente di Fto. (Com)